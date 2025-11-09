БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

Бяла отпадна от Европейската хандбална федерация при жените

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българките не успяха и във втория мач срещу Атлетико Гуардес.

Бяла отпадна от Европейската хандбална федерация при жените
Снимка: БТА
Отборът на Бяла загуби от силния испански Атлетико Гуардес с 24:39 (14:20) в среща-реванш от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

Шампионките на България вчера допуснаха поражение и в първата среща и отпадат от надпреварата. Двете срещи се играха в "Арена Бяла" след споразумение между двата клуба.

След равностойно начало днес гостенките вкараха три поредни гола, за да поведат със 7:4 в 11-ата минута, а до почивката увеличиха аванса си до 20:14.

Атлетико направи преднината си двуцифрена за първи път в 41-ата минута при 27:17, а след продължи да контролира срещата, като малко преди края дори водеше с 39:22.

Росане Ортега се отличи със 7 попадения за победителките, а по 5 пъти се разписаха Мария Гонсалес и Анук Нювенвег.

Кръстина Касабова и Мелина Спасова бяха най-резултатни за Бяла с по 5 гола.

#Европейска хандбална федерация за жени #ХК Бяла

