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Църквата „Св. Неделя“ в София празнува днес втория си храмов празник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Църквата „Св. Неделя“ в София празнува днес втория си храмов празник
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Столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“ празнува днес своя втори храмов празник в деня, в който Църквата почита св. крал Стефан Урош Втори Милутин. Неговите свети мощи вече 560 г. се намират в София и се покоят в катедралния храм, съобщават от Софийската митрополия в сайта си.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес в катедралата „Св. великомъченица Неделя“ света литургия. След нея по дългогодишна традиция ще бъде отслужен и специален чин, по време на който ще се извърши преобличане на мощите на св. крал Стефан Урош Втори Милутин.

В 11:00 ч. от храма ще започне празничното литийно шествие със светите мощи на св. крал Стефан Урош Втори Милутин.

Св. крал Стефан Урош Втори Милутин e един от най-великите сръбски владетели. Той е положил големи грижи за издигането на Сръбската църква и е надминал всички свои предшественици по пожертвователност към църквата и по строителство на храмове. Той е син на крал Стефан Урош Първи (1243-1276) и на френската принцеса Елена Анжуйска.

Първоначално светите мощи на крал Стефан Милутин били пазени в Банския манастир „Св. Стефан“ в Косово, а след битката при Косово през 1389 г. били отнесени в близкото село Тренча. Около 1460 г. митрополит Стефан ги отнесъл в манастира в Горна баня край София. По-късно светите му мощи са пренесени в София, в митрополитския храм „Св. великомъченица Неделя“, наричан също „Св. Крал“, където до днес се почитат благоговейно.

#втори храмов празник #храм-паметник "Света Неделя" #София #църква

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