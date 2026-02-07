Чехия загуби основен играч в навечерието на хокейния олимпийски турнир

Чехия ще бъде без една от ключовите си фигури на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина. Центърът на Бостън Павел Заха няма да се възстанови навреме от контузия и отпада от състава за Игрите в Италия, съобщава агенция АП.

На негово място в националния тим е включен Филип Хлапик от Спарта Прага, като промяната вече е одобрена от Международния олимпийски комитет.

През настоящия сезон в НХЛ Заха има 15 гола и 22 асистенции в 54 мача с екипа на Бостън.

Чешкият тим стартира олимпийското си участие на 12 февруари срещу Канада.