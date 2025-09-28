Чехкиня спечели титлата на турнира за жени в Пазарджик

Чехкинята Лаура Самсон спечели титлата на втория пореден турнир от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се проведе при перфектна организация и условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

Във финалната среща Лаура Самсон победи с 6:2, 6:3 испанката Андреа Ласаро Гарсия за 82 минути игра.

Самсон елиминира на полуфиналите българката Елизара Янева, която направи истински фурор в последните две седмици на турнирите в Пазарджик.

18-годишната Янева постигна осем победни победи при само един загубен сет, като предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. Благодарение на страхотното си представяне Елизара Янева ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста за жени.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лия Каратанчева пък триумфира с две поредни титли в надпреварата на двойки. Така 22-годишната Каратанчева завоюва шестата и седмата си титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като четири от тях са от тази година.