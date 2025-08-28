Челси и Милан се разбраха за трансфера на Нкунку

Футболистът ще подпише с „росонерите“ за следващите 5 години.
Кристофър Нкунку ще продължи кариерата си в отбора на Милан. Италианците ще платят за правата на нападателя 35 млн. евро плюс бонуси на Челси, а самият футболист се е разбрал за договор за 5 години. Новината за сделката съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.
След чистката през лятото, Милан остана само със Сантяго Хименес за позицията на централен нападател, като се очаква с привличането на Нкунку проблемът в атака да бъде решен.
Медиите в Италия съобщават, че е възможно в последните часове на трансферния прозорец Милан да опита да привлече още един нападател – Душан Влахович от Ювентус, който е лично желание на треньора Масимилиано Алегри.
27-годишният Нкунку премина в Челси през 2023 г. с трансфер от Лайпциг на стойност 52 млн. паунда. Френският футболист обаче така и не успя да остави следа на „Стамфорд Бридж“ и ще продължи кариерата си в Италия с екипа на Милан.
EXCLUSIVE: Christopher Nkunku to AC Milan, here we go! Deal verbally agreed in principle between the clubs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
AC Milan and Chelsea are set to prepare documents today, fee will be in the region of €35m with add-ons.
Nkunku said yes to 5 year contract yesterday, as revealed. pic.twitter.com/aAVUkz8TSe