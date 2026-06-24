Челси изпревари Интер за подписа на Марко Палестра

Челси е на крачка от привличането на защитника на Аталанта Марко Палестра, който се очаква да стане първото ново попълнение на лондончани след назначаването на Шаби Алонсо за мениджър на отбора.

Според информации от Англия и Италия, сделката е на стойност над 43 милиона паунда. До съвсем скоро 21-годишният футболист беше считан за сигурно ново попълнение на Интер, но след интензивни преговори през последните 24 часа Челси е успял да убеди играча да избере „Стамфорд Бридж“.

Източници от Италия твърдят, че „нерадзурите“ не са могли да отговорят на финансовите условия, предложени от английския клуб.

Палестра направи впечатляващ сезон под наем в Каляри, където беше отличен като най-добър защитник в Серия А. Силните му изяви му донесоха и дебют за националния отбор на Италия през тази година.

В Челси гледат на младия бранител като на универсален футболист, способен да играе както като краен защитник, така и като халф-бек по двата фланга.

Трансферът е и първи знак за влиянието на Шаби Алонсо върху селекцията на клуба. Испанецът беше назначен за мениджър през май и официално ще встъпи в длъжност на 1 юли, но вече участва активно в обсъжданията около входящите и изходящите трансфери.

Очаква се Палестра да бъде представен официално през следващите дни, след като финалните детайли по сделката бъдат уточнени.