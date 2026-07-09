Челси подписа с 19-годишното португалско крило Джовани Кенда

Английският Челси привлече официално португалското крило Джовани Кенда от Спортинг Лисабон. 19-годишният футболист е подписал договор до 2034-а, съобщи клубът от Висшата лига.

Кенда пристига на „Стамфорд Бридж“ след впечатляващо развитие в Спортинг, помагайки на лисабонския тим да си осигури дубъл през миналия сезон със спечелването на титлата в португалското първенство и Купата на страната.

„Челси е страхотен отбор и съм развълнуван да играя за него. Клубът показа вяра във футболисти като мен и аз съм горд да бъда тук. Горд да бъда част от този клуб“, коментира Кенда в изявление.

Той беше обявен за млад играч на сезона в Португалия през 2025 година и записа 86 мача във всички турнири за Спортинг Лисабон в последните две години. Джовани Кенда стана и най-младият голмайстор за Спортинг, а също и най-младият португалски футболист, отбелязал гол в Шампионската лига.

Кенда бе част от националния състав на Португалия до 21 години и беше избран в отбора на турнира на Европейското първенство в тази възраст през 2025-а.

Челси ще започне новия сезон във Висшата лига с гостуване на Фулъм на 24 август.