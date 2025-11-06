Чепаринов отпадна във втория кръг на Световната купа в Гоа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският гросмайстор отстъпи пред най-възрастния останал играч в турнира.

иван чепаринов постигна три победи световното ускорен шахмат
Снимка: БТА
Слушай новината

Гросмайстор Иван Чепаринов приключи във втория кръг участието си на Световната купа по шахмат за мъже в индийския град Гоа.

Българинът отстъпи с 4:6 точки след тайбрек пред най-възрастния останал играч в турнира - 53-годишния Майкъл Адамс.

Редовните две партии по класически шахмат приключиха при две ремита. След нови две ремита в началото на тайбрека в днешния ден, англичанинът успя да вземе предимство в трета партия по ускорен шахмат, печелейки я с черните фигури и да поведе с 3:2 точки.

Изправен пред елиминация, Чепаринов направи много силна шеста партия, а изпадналият в затруднение Адамс допусна цайт (бел. р - загуба по време), с което резултатът отново бе изравнен - 3:3 точки.

Последваха две блиц партии, първата от които приключи с реми. Във втората, в която Чепаринов бе с белите, той достигна до печеливша позиция, но тъй като имаше само две оставащи секунди, роденият в Асеновград шахматист форсира реми с вечен шах. Проблемите с времето за българина продължиха и в последните две блиц партии, играни на контрола от 3 минути + 2 секунди за ход и той ги загуби и двете, бивайки както в по-лоши позиции, така и притиснат от времевата контрола. Така Адамс спечели мача с 6:4 точки и в третия кръг ще играе с италианеца Лоренцо Лодичи, който поднесе една от изненадите на втория кръг, елиминирайки поставения под №10 в схемата Ханс Нийман от САЩ с 1,5:0,5 точки.

Другият български участник на Световната купа Мартин Петров приключи участието си още в сряда. Той отстъпи с 0:2 точки пред поставения под №2 в схемата и шести в световната ранглиста Арджун Еригаиси от Индия.

Победителят в Световната купа ще бъде излъчен на 27 ноември, а наградният фонд на турнира, в който участват 206 шахматисти от цял свят, е 2 милиона долара.

#Световна купа по шахмат в Гоа #Иван Чепаринов #шахмат

