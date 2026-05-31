Черно море – Тича защити шампионската си титла във водната топка

Черно море – Тича защити шампионската си титла и отново е №1 във водната топка на България. На басейн "Приморски“ във Варна „моряците“ победиха съгражданите си от Спартак с 10:7 във финала на държавното първенство и триумфираха за трети пореден път.

Това е общо шеста шампионска титла в историята на клуба, който за пореден сезон затвърди доминацията си в родната водна топка.

Черно море – Тича наложи контрол върху двубоя още от самото начало. Шампионите поведоха с 2:0 и спечелиха първата четвърт с 3:2. През втората част те продължиха да диктуват темпото и увеличиха аванса си след нов успех в периода.

Решаващ се оказа третият период, в който „моряците“ натрупаха солидна преднина и се откъснаха до 9:4. Въпреки че Спартак спечели последната четвърт, опитът за обрат не се увенча с успех и шампионите затвориха мача при крайното 10:7.

По-рано през деня Комодор надделя над ЦСКА с 15:13 в срещата за третото място и заслужи бронзовите медали.

Така отборите от Варна окупираха изцяло почетната стълбичка в шампионата, след като Черно море – Тича, Спартак и Комодор завършиха съответно на първо, второ и трето място в крайното класиране.





