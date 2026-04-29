ПП и ДБ ще регистрират две отделни парламентарни групи
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Черно море неутрализира Спартак за вдъхновяващ старт на плейофите

„Моряците“ не трепнаха в първия дуел срещу „синьо-белите“ в първия дуел от елиминациите в НБЛ.

Черно море Тича откри на висота плейофите в НБЛ. Действащите вицешампиони неутрализираха Спартак Плевен след 88:65 в първата четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на културата и спорта. Селекцията на Васил Евтимов показа признаци на доминация още през първото полувреме, а в хода на второто уби изцяло устрема на състава, воден от Желко Лукаич. Това се оказа достатъчно за "моряците" да стопират своята негативна серия срещу "синьо-белите", след като преклониха глава и в 3-те мача през редовния сезон.

Сред ключовите фактори за успеха на варненския отбор бяха стрелбата зад дъгата, където се отличи с 11/38 срещу 4/21 за спартаклии, както и грешките - 10:21 в полза на домакините. В игра за актуалните носители на Купата и Суперкупата на България се завърнаха Иван Карачич и Ламонт Уест.

По този начин варненският отбор удари първи в откриващия кръг от елиминациите и поведе с 1:0 победи. Вторият мач от серията ще бъде на 1 май (петък), когато Спартак ще домакинства в опит да изравни серията.


Стабилното представяне в дефанзивен план, съчетано с далечните снаряди на Алонзо Гафни, Джелани Уотсън-Гейл, Ламонт Уест и Николай Стоянов, окрилиха домакините да търсят двуцифрена разлика в откриващите минути. Гостите се намираха в безизходица и в двете фази, а стрелбата зад дъгата действаше безотказно за „моряците“, които бяха на гребена на вълната за аванс от 15 точки в края на встъпителния период.

Ролите на паркета се размениха в началото на следващата десетка, когато Джейлън МакКлауд напомни за класата си и „синьо-белите“ включиха на режим обрат. Георги Боянов съумя да поеме щафетата, а действащите вицешампиони отново увеличиха оборотите в защита, за да се оттеглят в съблекалнята при 45:37.

Алгоритмите в дефанзивен план отново бяха на ниво за действащите носители на Купата и Суперкупата на България, а Иван Карачич и Уотсън-Гейл се погрижиха авансът им отново да прехвърли двуцифрените изражения на старта на третата част. Спартаклии отново се намираха в нокдаун и варненският отбор си извоюва 18-точков актив след 30 минути игрово време. Двата отбора забравиха за вкарването в заключителната четвърт, но домакините не бяха готови да допускат колебания и до финалната сирена не довършиха започнатото.

Алонзо Гафни даде криле за ценния успех на Черно море със своите 18 точки и 8 борби. Джелани Уотсън-Гейл го последва с 14 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Георги Боянов се отчете с 12 и 6 овладени под двата ринга топки, Ламонт Уест се разписа с 11 точки.

Джейлън МакКлауд бе познатият лидер за Спартак, завършвайки с 19 точки и 5 борби. Мартин Русев реализира 14.

