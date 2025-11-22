Черно море пропусна шанс за второто място

Черно море допусна разочароващо поражение с 0:1 от Локомотив София и изпусна възможността да се изкачи до второто място в класирането. Единственият гол в мача реализира Райън Бидунга още през първото полувреме.

Двубоят започна ударно, като и двата тима имаха по едно отменено попадение след намеса на ВАР. Домакините първи стигнаха до гол чрез Селсо Сидни, но засада го анулира. Малко по-късно и Локомотив се радваше кратко – голът на Реян Даскалов също беше отменен заради игра с ръка.

В 19-ата минута Бидунга проби отляво, преодоля защитник и с мощен удар от малък ъгъл донесе победата на „железничарите“.

След почивката Черно море търсеше изравняване, но Мартин Величков на няколко пъти спаси отбора си. Най-чистите положения за варненци се откриха пред Спас Делев и Андреяс Калкан, но точността им липсваше.

Черно море остава с 27 точки, на три зад втория ЦСКА 1948. Локомотив София вече има 19 пункта и се изкачва към средата на таблицата.



Първа лига: Черно море - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)



