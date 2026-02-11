БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чешката полиция разби група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
чешката полиция разби група наркотрафик пренасяла кокаин торти
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Група, заподозряна в трафик на наркотици, е обвинена, че внасяла кокаин от Германия в Чехия, укриван в торти, предаде ДПА.

Представителка на центъра за борба с наркотиците на чешката полиция заяви днес, че по този начин са били пренесени над 30 килограма наркотик от Берлин до Прага.

"Те украсявали тортите с бита сметана така, че нито съдържанието, нито разрезът, който са използвали, за да променят пълнежа, да може да се види", обясни тя. Тортите, пълни с наркотици, са били опаковани в кутии и пренасяни от куриер, който пътувал с автобус от германската до чешката столица, каза говорителката.

Всяка торта е съдържала кокаин с тегло от около 1 килограм. Групата се е възползвала от факта, че пазарната цена на кокаина в Чехия е значително по-висока, отколкото в Германия, обясни говорителката.

Сред заподозрените има седем чужденци и един чешки гражданин. Петима от тях са в ареста.

Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат до 18 години затвор, добави тя. Чешката полиция не разкри националността на заподозрентие чужденци от правни съображения.

Полицията обвинява групата, че е предлагала кокаин и други наркотици, като метамфетамин, екстази и ЛСД, чрез чат услуга в интернет.

Съобщава се, че са набирали като куриери млади хора, имащи нужда от финансови средства. При обиските са иззети големи количества наркотици, чиято пазарна цена на улицата се оценява на 20 000 евро, автомобил и няколко луксозни часовника.

#мрежа за кокаин #заловен кокаин #наркогрупа #торти #разбита наркомрежа #Чехия

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Европа

Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц
Олимпийски гаф: Германски медалист не вдигна телефона на Мерц
Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви
Чете се за: 00:37 мин.
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Чете се за: 04:00 мин.
Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост
Чете се за: 10:37 мин.
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ