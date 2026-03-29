Честит юбилей на Красимир Балъков

Легендарният полузащитник навърши 60 години.

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на Български футболен съюз. Бившият капитан и селекционер на България направи кратка равносметка за живота си досега, но разкри и част от бъдещите си планове.

„Всеки път, когато празнуваме рожден ден, човек си прави подобна равносметка – поне за близкото минало. 60 години нито са много, нито са малко. Щастлив съм, че съм в добро състояние и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето си“, каза Балъков.

Той говори и за трудните моменти през годините, в които е трябвало да прояви характер.

„Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се случват така, както ти се иска. Много е важно да си постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Най-важна е амбицията за постигане на цел – независимо дали става дума за футбол, друг спорт или професия, правилата са едни и същи. Трябва да си дисциплиниран и да го желаеш силно. Винаги има контузии, има моменти, в които падаш. Тогава съм се опитвал да се изправя бързо. Важното е да не губиш вяра в себе си и да бъдеш уверен в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Както постигнахме нещо голямо през Световното в Щатите, нашите негативни мисли бяха само в шегите. Майтапехме се, че ще си събираме куфарите, но никой не вярваше, че няма да успеем. Вярвахме в качествата си и го показвахме на терена“, сподели Балъков.

Легендата на Етър Велико Търново, Спортинг Лисабон и Щутгарт отказа да се нарече успял въпреки постигнатото.

„В живота има различни фази на развитие. Като футболист играх до 38 години – това не е малко, но професията е кратка. След това се насочваш към треньорство или друг бизнес и тогава започва по-трудното. Вече не зависиш само от себе си, а и от хората, с които работиш – нещата стават по-комплексни. Когато има желание, има и път – това е немска поговорка, която обичам да използвам. Човек трябва винаги да намира своя път. Досега съм успявал. Имало е моменти на колебание как да започна нещо ново, но като цяло съм доволен от тази 60 години“, добави Балъков.

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Градушка с големина на орех удари Крумовград
2
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре таргетирани от предишни, но субсидиите остават проблематични
4
Григор Сарийски: Мерките на служебния кабинет са по-добре...
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
5
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
6
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Още от: Български футбол

Кристиан Балов: Благодаря на Александър Димитров за гласуваното доверие
Кристиан Балов: Благодаря на Александър Димитров за гласуваното доверие
Ивелин Попов: Нека оставим националите да се развиват и да ги подкрепяме Ивелин Попов: Нека оставим националите да се развиват и да ги подкрепяме
Чете се за: 03:17 мин.
Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт" Ивелин Попов, Ясен Петров и Георги Павлов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:32 мин.
Георги Иванов: Критиката е важна, когато е градивна Георги Иванов: Критиката е важна, когато е градивна
Чете се за: 03:27 мин.
Владимир Николов: За мен е чест да играя за България Владимир Николов: За мен е чест да играя за България
Чете се за: 03:10 мин.
Александър Димитров: Работим за отстраняване на грешките Александър Димитров: Работим за отстраняване на грешките
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи зеленчуци и основни храни
По-ниски цени на плодовете на борсите през седмицата, по-скъпи...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването за българските граждани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран? Войната в Близкия изток: Ще стане ли Пакистан домакин на мирни преговори между САЩ и Иран?
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за партиите в кампанията
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Премиерът Гюров: Членството в НАТО е най-сериозната гаранция за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Блъснаха полицай, докато извършвал проверка на пътя край Белица
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Палмова неделя празнуват католиците по света
Чете се за: 00:37 мин.
По света
