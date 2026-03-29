Честит юбилей на Красимир Балъков

Легендата на българския футбол Красимир Балъков отбеляза своя 60-годишен юбилей с участие в подкаста на Български футболен съюз. Бившият капитан и селекционер на България направи кратка равносметка за живота си досега, но разкри и част от бъдещите си планове.

„Всеки път, когато празнуваме рожден ден, човек си прави подобна равносметка – поне за близкото минало. 60 години нито са много, нито са малко. Щастлив съм, че съм в добро състояние и се чувствам добре на тази възраст. Имам и планове за бъдещето си“, каза Балъков.

Той говори и за трудните моменти през годините, в които е трябвало да прояви характер.

„Както в спорта, така и в живота, винаги има моменти, когато нещата не се случват така, както ти се иска. Много е важно да си постоянен и да вярваш в това, към което се стремиш. Най-важна е амбицията за постигане на цел – независимо дали става дума за футбол, друг спорт или професия, правилата са едни и същи. Трябва да си дисциплиниран и да го желаеш силно. Винаги има контузии, има моменти, в които падаш. Тогава съм се опитвал да се изправя бързо. Важното е да не губиш вяра в себе си и да бъдеш уверен в това, което правиш. Никога не трябва да допускаш негативни мисли. Както постигнахме нещо голямо през Световното в Щатите, нашите негативни мисли бяха само в шегите. Майтапехме се, че ще си събираме куфарите, но никой не вярваше, че няма да успеем. Вярвахме в качествата си и го показвахме на терена“, сподели Балъков.

Легендата на Етър Велико Търново, Спортинг Лисабон и Щутгарт отказа да се нарече успял въпреки постигнатото.