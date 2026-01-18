БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четири партии учредяват „Обединение – Антикорупционен блок"

Четири извънпарламентарни политически формации обявиха планове за създаване на широк гражданско‑политически съюз, насочен към противодействие на корупцията и градивни политики в България. Инициативата бе представена след национална среща в „Интер Експо Център“ в София. (BTA)

Участниците в новия съюз са: партия „Единение“, политическа формация „Ние идваме“, „Зелено движение“ и партия „Средна европейска класа“.
Според организаторите, това не е само предизборна коалиция, а дългосрочен проект за обединяване на граждански организации, активисти и широки обществени групи в общ фронт срещу корупционните практики в държавното управление.

„Четири партии правим коалиция — или по‑скоро гражданско‑политически съюз. Задачата ни е да включим възможно най‑голяма част от българското общество, активисти и организации в процеса на отвоюване на държавата, в борбата с корупцията и за градивни политики“, заяви Иван Христанов, председател на „Единение“.

„Събираме се с гражданските организации и техните представители, защото е крайно време политическите партии да бъдат в пряк контакт с обществото и това да става като единен антикорупционен блок“, каза Мария Капон, председател на „Ние идваме“.

Даниела Божинова, съпредседател на „Зелено движение“, добави, че целта е да се привлекат гражданите за участие и да имат реално влияние в една бъдеща коалиция.

Партия „Средна европейска класа“ посочи, че всички участващи организации имат история на активна борба срещу корупционните практики и че новият блок ще търси широка подкрепа сред обществото.

Споразумението бе подписано под името „Обединение – Антикорупционен блок“, а партиите декларираха, че вратата остава отворена за присъединяване на други политически партии, граждански организации и свободни граждани, които споделят техните цели.

Участниците заявиха, че целят да бъдат широко демократично обединение, способно да се бори за почтено и устойчиво управление и да участва в предстоящите парламентарни избори.

