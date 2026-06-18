БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

Две операции бяха извършени в УМБАЛ "Александровска", по една във ВМА и в Италия

трима души получиха шанс живот донорска ситуация
Слушай новината

Четирима пациенти, включително в Италия, получиха шанс за нов живот след донорска ситуация с 46-годишен мъж от Смолян, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Благодарение на благородното решение на неговите близки, бяха извършени една чернодробна и две бъбречни трансплантации в две водещи университетски болници в страната. Сърцето на донора е трансплантирано успешно в болница в италианския град Бари.

На 17 юни 2026 г. екип на Военномедицинска академия успешно извърши чернодробна трансплантация на 58-годишна жена. Органната експлантация бе осъществена от д-р Радослав Костадинов и специалисти от ВМА в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, а трансплантацията бе извършена под ръководството на проф. Васил Михайлов.

По думите на проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, операцията е преминала успешно, пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, а ранният следоперативен период протича благоприятно.

Снимки: ВМА

Същевременно в УМБАЛ „Александровска“ бяха извършени две бъбречни трансплантации на мъже с хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани сред седем поканени пациенти от листата на чакащите, като са показали най-висока степен на органна съвместимост с донора.

Единият пациент е 43-годишен мъж от София, който е на хемодиализно лечение от осем месеца, а другият е 56-годишен мъж от Бургас, провеждащ диализно лечение от пет години. Екипите по експлантацията и трансплантацията са ръководени от доц. Александър Тимев със съдействието на съдовия хирург д-р Асен Тодоров.

След интервенциите двамата пациенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, като състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Шанс за живот отвъд границите на България получи и мъж, трансплантиран със сърце в болница в град Бари, Италия. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИА "Медицински надзор" в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС, италианските лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация, информират от Изпълнителната агенция.

От ВМА и УМБАЛ „Александровска“ изразиха дълбока признателност към близките на донора за тяхното хуманно решение в един от най-тежките моменти от живота им да дарят органите му и да дадат шанс за живот на други хора. Благодарност бе отправена и към всички медицински екипи, участвали в процеса, както и към ИА „Медицински надзор“ и координатора по донорство в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив д-р Дончо Ташков за отличната организация и координация на донорската ситуация.

#УМБАЛ „Александровска“ #трансплантация на органи #ВМА #донорска ситуация #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна
1
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
2
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
3
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха преразказ
4
Прочетете разказа на Христо Раянов, по който седмокласниците писаха...
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)
5
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)
Публикуваха верните отговори на изпита по български език и литература за 10-и клас
6
Публикуваха верните отговори на изпита по български език и...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Здраве

Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет
Илияна Йотова: Светът трябва да припознае психичното здраве като национален и глобален приоритет
МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро МБАЛ "Св. Анна" във Варна все още не е получила целевата субсидия от 400 000 евро
Чете се за: 01:52 мин.
Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно
Чете се за: 01:20 мин.
За нарастващите климатични рискове за 1,1 милиарда деца по света предупреждават от УНИЦЕФ За нарастващите климатични рискове за 1,1 милиарда деца по света предупреждават от УНИЦЕФ
Чете се за: 02:17 мин.
Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г. Младият лекар д-р Иван Боронсузов е носителят на стипендията за специализация "Проф. Драган Бобев" за 2026 г.
Чете се за: 01:32 мин.
Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“ Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“
Чете се за: 05:20 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО) Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в Горна Оряховица (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Опасни жеги в Европа – на места температурите ще достигнат...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ