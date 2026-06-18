Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация

Четирима пациенти, включително в Италия, получиха шанс за нов живот след донорска ситуация с 46-годишен мъж от Смолян, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Благодарение на благородното решение на неговите близки, бяха извършени една чернодробна и две бъбречни трансплантации в две водещи университетски болници в страната. Сърцето на донора е трансплантирано успешно в болница в италианския град Бари.

На 17 юни 2026 г. екип на Военномедицинска академия успешно извърши чернодробна трансплантация на 58-годишна жена. Органната експлантация бе осъществена от д-р Радослав Костадинов и специалисти от ВМА в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, а трансплантацията бе извършена под ръководството на проф. Васил Михайлов.

По думите на проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, операцията е преминала успешно, пациентката е в стабилно състояние, екстубирана, контактна и адекватна, а ранният следоперативен период протича благоприятно.

Снимки: ВМА

Същевременно в УМБАЛ „Александровска“ бяха извършени две бъбречни трансплантации на мъже с хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани сред седем поканени пациенти от листата на чакащите, като са показали най-висока степен на органна съвместимост с донора.

Единият пациент е 43-годишен мъж от София, който е на хемодиализно лечение от осем месеца, а другият е 56-годишен мъж от Бургас, провеждащ диализно лечение от пет години. Екипите по експлантацията и трансплантацията са ръководени от доц. Александър Тимев със съдействието на съдовия хирург д-р Асен Тодоров.

След интервенциите двамата пациенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, като състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Шанс за живот отвъд границите на България получи и мъж, трансплантиран със сърце в болница в град Бари, Италия. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИА "Медицински надзор" в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС, италианските лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация, информират от Изпълнителната агенция.

От ВМА и УМБАЛ „Александровска“ изразиха дълбока признателност към близките на донора за тяхното хуманно решение в един от най-тежките моменти от живота им да дарят органите му и да дадат шанс за живот на други хора. Благодарност бе отправена и към всички медицински екипи, участвали в процеса, както и към ИА „Медицински надзор“ и координатора по донорство в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив д-р Дончо Ташков за отличната организация и координация на донорската ситуация.