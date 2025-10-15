БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Четирима са арестувани за пране на пари във връзка със залози за спортни мероприятия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Френските власти разследват организирана престъпна група за корупция и пране на пари

Четирима са арестувани за пране на пари във връзка със залози за спортни мероприятия
Снимка: БТА
Слушай новината

Четирима души са арестувани за трансгранично пране на пари във връзка със спортни мероприятия, част от национални и световни календари на съответните федерации, и свързаните с това залози. Това каза прокурор Ангел Кънев на брифинг на Софийска градска прокуратура, Национална следствена служба и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" във връзка с европейски заповеди за разследване и в изпълнение на европейски заповеди за арести, издадени от френските власти, относно разследване срещу организирана престъпна група за корупция и пране на пари, както и манипулиране на резултати от спортни мероприятия.

Задържаните са българи, като някои от тях имат и друго гражданство. Извършени са претърсвания и изземвания на адреси, обясни прокурор Кънев. Той добави, че те не са на най-ниското ниво в престъпната мрежа, в която участват множество лица.

Предстои в рамките на следващите 72 часа прокуратурата да внесе искания в съда за постоянното задържане на четиримата, обвиняеми във Франция, каза още той.

Става дума за престъпна дейност в период от няколко години, уточни следовател Мариан Маринов.

#черно тото #арести #разследване #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
4
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
5
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил
6
"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Сигурност и правосъдие

Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите Изборите в Пазарджик - тема и в Комисията за контрол над службите
Чете се за: 00:52 мин.
Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер Отложиха за четвърти път делото за отстраняване на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер
Чете се за: 01:30 мин.
Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев
Чете се за: 01:12 мин.
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в "Пътна полиция" в Хасково "Катаджиите се крият като партизани": Арести в "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ