БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чус Матео поема мъжкия национален отбор на Испания по баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

В последните 11 години специалистът работи в Реал Мадрид, като изведе отбора до първото място в Евролигата през 2023-а и до титлата в Испания през 2024 и 2025 година.

чус матео поема мъжкия национален отбор испания баскетбол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Чус Матео застава начело на испанския национален отбор по баскетбол за мъже. Местната федерация обяви специалиста за селекционер на представителния тим за следващите четири години. Матео е шампион в Евролигата с Реал Мадрид и наследява на поста именно новия наставник на испанския гранд Серджо Скариоло.

Скариоло приключи втория си период като треньор на Испания с провала на ЕвроБаскет 2025. Той бе начело на тима в периода 2009-2012 и от 2015 г. до началото на този месец. Италианецът триумфира четири пъти в Европа – 2009, 2011, 2015 и 2022 (има и един бронзов медал от 2017) и веднъж на Световно – през 2019 г. Освен това изведе испанците до сребърни медали на Олимпийските игри в Лондон през 2012 и бронзови 4 години по-късно в Рио.

За Матео назначението е първо като селекционер на национален отбор за мъже, като преди това е бил начело на младежки гарнитури. В последните 11 години работи в Реал Мадрид, като изведе отбора до първото място в Евролигата през 2023-а и до титлата в Испания през 2024 и 2025 година.

#Чус Матео

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
4
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Баскетбол

БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г.
БК ЦСКА обяви програмата на международния турнир за юноши до 18 г.
Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля Олимпиакос №1 на турнир в Крит, Александър Везенков с ключова роля
Чете се за: 03:15 мин.
Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Чете се за: 02:02 мин.
Рилски спортист отпадна от квалификациите на Шампионска лига Рилски спортист отпадна от квалификациите на Шампионска лига
Чете се за: 03:22 мин.
Локомотив Пловдив без проблеми срещу Левски в София Локомотив Пловдив без проблеми срещу Левски в София
Чете се за: 01:25 мин.
Монтана 2003 с второ място на турнир в Серес Монтана 2003 с второ място на турнир в Серес
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ