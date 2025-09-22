Чус Матео поема мъжкия национален отбор на Испания по баскетбол

Чус Матео застава начело на испанския национален отбор по баскетбол за мъже. Местната федерация обяви специалиста за селекционер на представителния тим за следващите четири години. Матео е шампион в Евролигата с Реал Мадрид и наследява на поста именно новия наставник на испанския гранд Серджо Скариоло.

Скариоло приключи втория си период като треньор на Испания с провала на ЕвроБаскет 2025. Той бе начело на тима в периода 2009-2012 и от 2015 г. до началото на този месец. Италианецът триумфира четири пъти в Европа – 2009, 2011, 2015 и 2022 (има и един бронзов медал от 2017) и веднъж на Световно – през 2019 г. Освен това изведе испанците до сребърни медали на Олимпийските игри в Лондон през 2012 и бронзови 4 години по-късно в Рио.

За Матео назначението е първо като селекционер на национален отбор за мъже, като преди това е бил начело на младежки гарнитури. В последните 11 години работи в Реал Мадрид, като изведе отбора до първото място в Евролигата през 2023-а и до титлата в Испания през 2024 и 2025 година.