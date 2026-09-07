Чжън Цинвън шокира Ига Швьонтек и продължава приказното си завръщане на US Open

Чжън Цинвън поднесе една от големите изненади на US Open, след като елиминира Ига Швьонтек в четвъртия кръг на турнира. Китайката се наложи над поставената под №8 полякиня със 7:5, 6:3 и си осигури място сред най-добрите осем в Ню Йорк.

Двубоят започна по-добре за Швьонтек, която поведе с 5:0 в първия сет и изглеждаше на крачка от убедителното спечелване на частта. Последва обаче изключителен обрат на Чжън. Олимпийската шампионка спечели седем последователни гейма и от 0:5 стигна до 7:5.

Китайката пренесе импулса и във втория сет. Швьонтек не успя да намери отговор на възхода на своята съперничка, а Чжън затвори срещата с 6:3 и сложи край на участието на полякинята в тазгодишното издание на US Open.

Това беше втори пореден впечатляващ обрат за китайската тенисистка. В предишния си двубой срещу Мадисън Кийс тя отново се оказа в изключително тежка ситуация при изоставане с 0:5 в решителния сет, но успя да се измъкне и да продължи напред.

Постижението е още по-впечатляващо на фона на трудния период, през който премина Чжън. Олимпийската шампионка отсъства повече от половин година заради операция на лакътя, а за мястото си в основната схема в Ню Йорк трябваше да премине през квалификациите. Сега тя вече е четвъртфиналистка на US Open за трети път в кариерата си.

Напред продължава и поставената под №5 Мира Андреева. Рускинята трябваше да премине през тежка трисетова битка срещу Анастасия Потапова от Латвия, но стигна до обрат с 5:7, 6:4, 6:3 и също намери място в следващата фаза на надпреварата.