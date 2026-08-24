Цифров каталог на българското филателно наследство създадоха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Галерията представя данни за всяко издание – автори, теми и сюжети, дати на издаване, тиражи и технически характеристики. В нея може да се открие информация за разновидности, куриози и проби, представляващи интерес за филателисти, изследователи и широката общественост, допълват от ведомството.

През 30-те години на миналия век, с развитието на филателното движение в България възниква и тематичната филателия, която е своеобразна енциклопедия на историческото развитие на Третата българска държава.

Част от каталога е и първата пощенска марка в света на тема „Шахмат“. Тя е българска. Пусната е в употреба на 29 септември 1947 г., като част от серията „Балкански игри“. Неин автор е Стефан Кънчев, художникът нарисувал най-голям брой пощенски марки. Сред авторите проектирали български пощенски марки са имената на бележитите български художници Борис Ангелушев, Дечко Узунов, Любен Зидаров, Александър Поплилов, Веселин Стайков и др.

Електронният каталог е създаден на базата на десетилетия изследователска работа. Той е ценен справочник и изследователски ресурс за българското филателно наследство. Пощенската марка е представена и като своеобразен документ на времето, който отразява историята, културата, науката, природата и духовните ценности на България.

Каталогът на българските пощенски марки може да бъде разгледан тук.