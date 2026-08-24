БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
НА ЖИВО: Депутатите се събират за първото си заседание...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цифров каталог на българското филателно наследство създадоха от Министерството на транспорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
цифров каталог българското филателно наследство създадоха министерството транспорта
Снимка: Министерство на транспорта
Слушай новината

Цифров каталог на българското филателно наследство създадоха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Галерията представя данни за всяко издание – автори, теми и сюжети, дати на издаване, тиражи и технически характеристики. В нея може да се открие информация за разновидности, куриози и проби, представляващи интерес за филателисти, изследователи и широката общественост, допълват от ведомството.

През 30-те години на миналия век, с развитието на филателното движение в България възниква и тематичната филателия, която е своеобразна енциклопедия на историческото развитие на Третата българска държава.

Част от каталога е и първата пощенска марка в света на тема „Шахмат“. Тя е българска. Пусната е в употреба на 29 септември 1947 г., като част от серията „Балкански игри“. Неин автор е Стефан Кънчев, художникът нарисувал най-голям брой пощенски марки. Сред авторите проектирали български пощенски марки са имената на бележитите български художници Борис Ангелушев, Дечко Узунов, Любен Зидаров, Александър Поплилов, Веселин Стайков и др.

Електронният каталог е създаден на базата на десетилетия изследователска работа. Той е ценен справочник и изследователски ресурс за българското филателно наследство. Пощенската марка е представена и като своеобразен документ на времето, който отразява историята, културата, науката, природата и духовните ценности на България.

Каталогът на българските пощенски марки може да бъде разгледан тук.

#филателно наследство #цифров каталог #пощенски марки #автори #Министерство на транспорта

Последвайте ни

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
4
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
5
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
6
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
5
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Още

Почина световната звезда Доли Партън
Почина световната звезда Доли Партън
Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" е в селекцията на Prix Europa Филмът на Мая Димитрова "Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил" е в селекцията на Prix Europa
Чете се за: 02:12 мин.
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора 2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
8922
Чете се за: 00:35 мин.
Нивото на река Дунав отново спадна край Русе Нивото на река Дунав отново спадна край Русе
Чете се за: 00:50 мин.
Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града
Чете се за: 02:55 мин.
Реклами в разговорите с ChatGPT: Ще бъдат ли защитени личните данни? Реклами в разговорите с ChatGPT: Ще бъдат ли защитени личните данни?
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция НА ЖИВО: Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тежка катастрофа между два тира край Луковит: Един шофьор е транспортиран с въздушна линейка Тежка катастрофа между два тира край Луковит: Един шофьор е транспортиран с въздушна линейка
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Новият парламентарен сезон: Какви са приоритетите на партиите?
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата по ПВУ
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Посещение на директора на ЦРУ в Москва - за какво е разговарял с...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ