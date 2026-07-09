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ЦИК и омбудсманът обсъдиха мерки за подобряване на достъпността на гласуването за предстоящите избори

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ЦИК и омбудсманът обсъдиха мерки за подобряване на достъпността на гласуването за предстоящите избори
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Централната избирателна комисия и омбудсманът на Република България обсъдиха възможностите и мерките за гласуване на хората с увреждания за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България.

На проведената работна среща се разгледаха различни възможни съвместни инициативи за подобряване на достъпността на изборните секции, чрез които хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас.

Отчете се успешното досегашно сътрудничество между ЦИК и омбудсмана, част от което е въвеждането на тактилни шаблони за гласуване на незрящи в 400 секции в страната в изборите за народни представители през април 2026 г. Възприе се разбирането, че осигуряването на достъпна изборна среда е постоянен процес, за който ще се търси активен диалог с организациите на хората с увреждания, експерти, както и съдействие от различни институции.

Централната избирателна комисия ще продължи да работи за реализиране на решения, които допринасят за по-достъпен, приобщаващ и ефективен изборен процес както за хората с увреждания, така и за всички избиратели.

#цик #президентски избори #омбудсман

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