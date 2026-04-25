ЦИК обяви новите депутати: Очаква се президентът да свика 52-рото Народно събрание тази седмица

Късно снощи Централната избирателна комисия обяви имената на всички новоизбрани народни представители в 52-рия парламент. Следващата конституционна стъпка е президентът да насрочи първо заседание на новия парламент. Очаква се това да стане в сряда или в четвъртък. Формацията - победител на изборите - "Прогресивна България" се позиционира вляво от центъра. Това заяви в студиото на "Панорама" един от идеолозите на формацията Иво Христов. Той изтъкна като грешка обявяването на Румен Радев за проруски политик, а според евродепутатът от ДСБ Радан Кънев реформаторската общност няма място във властта.

Иво Христов , „Прогресивна България": „Това е клише наложено от самата поява на Радев, България има дълга традиция в създаването на разрушителни митове за себе си.

Аз мисля, че Радев е много по-близо до европейската идея в оригиналният й вид, отколкото хората, които доминират в Брюксел. Ние сме част от един същ съюз и се съобразяваме с него, никой не ни кани другаде, а трудно можем да плаваме сами.“ Иво Христов, "Прогресивна България": Победи надеждата за една по-справедлива България



Радан Кънев евродепутат от ЕНП: „Нашия избор не се мотивира с НИКОЙ не ни кани другаде. Ние десетилетия се борим да бъдем там където сме. Народът е дал много ясен вот за това, кой да управлява държавата. И никаква нужда няма от това демократичната реформаторска общност в България да участва в това управление по какъвто и да било начин."





