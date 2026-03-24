ЦИК реши: председател на секционна избирателна комисия извън страната ще получи еднократно възнаграждение от 335 евро

Възнаграждението на председател на секционна избирателна комисия (СИК) извън страната на изборите за народни представители на 19 април ще бъде 335 евро, реши Централната избирателна комисия. Заместник-председател и секретар на СИК извън страната ще получат по 300 евро, а членовете на СИК – по 260 евро.

На днешното заседание от ЦИК посочиха, че заплащането на членовете на СИК извън страната е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.