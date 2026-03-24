ЕК: Активирана е системата за бързо реагиране преди изборите в България

Европейската комисия потвърди, че е активирана системата за бързо реагиране при случаи на дезинформация и чужда намеса преди изборите в България на 19 април. Системата ще остане активна до една седмица след изборите.

Вчера страната ни поиска от Брюксел техническа и експертна помощ в борбата с дезинформацията и чуждата намеса по време на кампанията за предсрочните избори.

Системата за бързо реагиране е доброволен механизъм на ЕС за сътрудничество на подписалите Кодекса за поведение относно дезинформацията. Кодексът е подписан от 44 онлайн платформи, неправителствени организации и проверители на факти, които са споразумели да я активират преди всеки избор и да я поддържат до една седмица след провеждането на изборите. Това означава, че системата се активира автоматично, дори властите в страната да не поискат това изрично.

Системата гарантира бързо сътрудничество и споделяне на информация различните организации преди и по време на съответния изборен период, за да се предотвратят всякакви потенциални заплахи от дезинформация и чужда намеса.

От Европейската комисия казаха днес, че засега нямат искане от българските власти за организирането на кръгла маса с онлайн платформите, посветена на изборите у нас. Някои от държавите организират подобни срещи преди важни избори.