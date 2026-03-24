Как ЦИК ще улесни гласуването на хора с увредено зрение?

Централна избирателна комисия ще създаде аудиофайлове с листи на кандидат-депутати с цел информираност на незрящите избиратели. Когато секцията им по постоянен адрес не е на партер или нисък етаж, ще могат да гласуват в подходяща секция по избор.

По време на заседание на комисията, заместник-председателят Росица Матева обясни, че ще бъдат поставени табла пред секциите, определени за гласуване за хора с увредено зрение и да бъдат предоставени QR кодове, с които ще може да се достигне до аудиозаписите.

ЦИК прие и решение за определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии извън страната, като заплащането е съобразено с предвидените средства по бюджета на Министерството на външните работи, одобрени с план-сметката за изборите, приета от Министерския съвет.

На днешното заседание беше утвърден и образецът на бюлетината за гласуване извън страната, за да започне отпечатване.