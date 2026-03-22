ЦИК: Ученици, студенти и докторанти редовно обучение могат да гласуват в секция по избор в населеното място, където учат

Ученици, студенти и докторанти редовно обучение могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от това по постоянния им адрес. Това припомнят от Централната избирателна комисия във Фейсбук.

Избирателите трябва да представят пред секционната избирателна комисия: документ за самоличност; надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на учебното заведение; декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се предоставя от секционната избирателна комисия.