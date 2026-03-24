Започва удостоверяване на машините за предстоящия вот

Започва удостоверяване на типа машини, които ще се използват за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от Министерството на електронното управление. За целта на трите институции, определени от Изборния кодекс – МЕУ, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, са предоставени 10 машини от Централната избирателна комисия.

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип технически устройства за машинно гласуване с изискванията от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.