Цончо Ганев: Това правителство загробва народа

Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Има раздута администрация, а ключови сектори работят с обидно ниски заплати, това заяви в "Денят започва" Цончо Ганев от "Възраждане".

Заместник-председателят на Народното събрание коментира темата за равнопоставеността на заплатите в публичния сектор, състоянието на администрацията, реформите в МВР, както и позицията на партията му за еврозоната, държавния дълг и чуждестранните инвестиции.

Според Ганев справедливост при заплатите може да се постигне само чрез ясно разграничаване на различните администрации, а не чрез масови, еднакви проценти увеличение.

„Не може всички да се поставят под общ знаменател и да се говори, че държавната администрация е раздута навсякъде. Има сектори, в които трябва да има съкращения, и други, в които натоварването е огромно и хората са малко“, заяви той.

Като пример за „тотално раздута администрация“ Ганев посочи структурата на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, която според него „трябва да бъде закрита още днес, защото не отговаря за нищо“.

Ганев подчерта, че служителите в НОИ и социалните работници не са много на брой именно заради ниските възнаграждения.

„При заплата от 1500 лева никой не иска да работи такава тежка работа. Особено в София“, каза той и подчерта, че в системата има реален недостиг на кадри, а не свръхщат.

Според Ганев широко разпространената теза за „раздутото МВР“ е заблуждаваща, защото под ведомството попадат пожарната, гранична полиция и гражданска защита.

„Трябва ли да се съкращават пожарникари? Или хората, които пазят границата? Няма логика. Проблемът е в структури, които трябва да бъдат извадени от МВР, а не всички да сочат институцията като раздута“, заяви той.

Ганев настоя за реформа и оптимизация, а не механични съкращения.

По думите му бюджетът се крепи на рекордно висок нов държавен дълг.

„Тази година има изтеглени 19 млрд. лева, а сега се предлагат още 21 млрд. Това е безпрецедентно. Лошото е, че тези кредити се теглят, за да се покриват текущи разходи, а не за инвестиции“, каза Ганев.

Ганев смята, че България е изправена пред риск заради увеличението на осигуровките и рязкото нарастване на дълга.

„Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро. Не се примиряваме и няма да се примирим“, заяви той.

По думите му твърденията за ползите от еврозоната вече били поставени под съмнение дори от нейни силни привърженици.

Ганев напомни, че „Възраждане“ е внесла предложение държавата да купи рафинерията „Лукойл“ още през януари, но то е било отхвърлено.

Според него настоящите действия по поставяне на дружеството под особен надзор ще доведат до тежки последици:

„Ще ни осъдят за милиарди репарации заради завземането на частна собственост“, заяви той.

Ганев съобщи, че на среща на лидера на партията Костадин Костадинов с Дмитрий Медведев е било предупредено за реципрочни мерки, включително национализация на български активи в Русия.

Зам.-председателят на парламента заяви, че „Възраждане“ иска предсрочни избори не заради по-добър резултат, а заради политическата цена на сегашния бюджет.

„Това правителство загробва народа. С 40 млрд. нов дълг за две години унищожава бъдещето ни“, посочи той.

Вижте целия разговор във видеото

#Цончо Ганев #"Възраждане"

