ЦПВК победи ДСК Варна и остава безгрешен в женското волейболно първенство

ЦПВК се наложи над ДКС Варна с 3:0 (25:14, 25:12, 25:22) при гостуването си в мач от третия кръг на женското волейболно първенство.

Полицейският тим нямаше никаква конкуренция в първите два гейма, в който варненки реализираха общо 26 точки.

В третата част столичанки също имаха предимство, но мачът бе по-оспорван, като се стигна до 23:21 за гостите в края, които затвориха мача при 25:22.

Така само тимовете на шампионските от Марица Пловдив и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга.