ЦПВК победи Славия 2017 в женския волейболен елит

ЦПВК победи гостуващия Славия 2017 с 3:1 (25:15, 25:22, 26:28, 25:14) в двубой от втория кръг в първенството на България по волейбол за жени.

Домакините имаха възможност да приключат срещата още в третия гейм, но пропуснаха мачбол при 24:23. "Белите" успяха да направят обрат след 28:26, но след това загубиха четвъртата част.

В друга среща от кръга Драгоман се наложи с 3:1 (19:25, 26:24, 25:18, 25:21) след обрат срещу Миньор Перник.

В неделя Левски София приема Дея спорт, като срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и на ТУК.