ЦСКА 1948 е на финалната права с двама футболисти с богат опит в Топ 5 първенствата

Бившият германски младежки национал по футбол Андре Хофман ще се присъедини към състава на ЦСКА 1948 през тази седмица, съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов.

"Андре Хофман идва в четвъртък, всичко върви по план", написа той.

32-годишният централен защитник пристига със свободен трансфер след осем години във Фортуна Дюселдорф, на който беше и капитан. Бранителят има 89 мача в елитната германска Бундеслига.

ЦСКА 1948 също така е договорил привличането и на френския дефанзивен полузащитник Йоан Манен, съобщи още Найденов.

28-годишният футболист е прекарал цялата си кариера в Клермон Фуут, на който е бил и капитан, като има над 200 срещи за отбора, 93 от които в Лига 1. Той ще подсили тима със свободен трансфер. Очаква се от клуба да обявят официално трансфера в следващите часове.