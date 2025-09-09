БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА 1948 е на финалната права с двама футболисти с богат опит в Топ 5 първенствата

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Добрите новини сподели финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов.

Йоан Манен
Снимка: БТА
Бившият германски младежки национал по футбол Андре Хофман ще се присъедини към състава на ЦСКА 1948 през тази седмица, съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов.

"Андре Хофман идва в четвъртък, всичко върви по план", написа той.

32-годишният централен защитник пристига със свободен трансфер след осем години във Фортуна Дюселдорф, на който беше и капитан. Бранителят има 89 мача в елитната германска Бундеслига.

ЦСКА 1948 също така е договорил привличането и на френския дефанзивен полузащитник Йоан Манен, съобщи още Найденов.

28-годишният футболист е прекарал цялата си кариера в Клермон Фуут, на който е бил и капитан, като има над 200 срещи за отбора, 93 от които в Лига 1. Той ще подсили тима със свободен трансфер. Очаква се от клуба да обявят официално трансфера в следващите часове.

