ЦСКА 1948 на лагер в Банско

Отборът на ЦСКА 1948 замина за лагер в Банско, който ще продължи до 19 ноември, съобщиха от клуба. Предвидена е контрола срещу сръбския Раднички Ниш.

"Червените" подновяват ангажиментите си в Първа лига с гостуване на Арда на 22 ноември.

информация за дата и час на срещата ще бъде обявена допълнително", написаха от клуба.