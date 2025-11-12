БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЦСКА 1948 на лагер в Банско

"Червените" подновяват ангажиментите си в Първа лига с гостуване на Арда на 22 ноември.

ЦСКА 1948
Отборът на ЦСКА 1948 замина за лагер в Банско, който ще продължи до 19 ноември, съобщиха от клуба. Предвидена е контрола срещу сръбския Раднички Ниш.

"Червените" подновяват ангажиментите си в Първа лига с гостуване на Арда на 22 ноември.

"Армейците заминаха за Банско!
Отборът започна подготвителен лагер в планинския курорт, който ще продължи до 19 ноември.
По време на престоя е предвидена контролна среща срещу сръбския Раднички (Ниш) — информация за дата и час на срещата ще бъде обявена допълнително", написаха от клуба.

Черно море постигна класическа победа над Добруджа в контрола
Черно море постигна класическа победа над Добруджа в контрола
Бертран Фурие: Искам да вкарвам срещу всички отбори Бертран Фурие: Искам да вкарвам срещу всички отбори
Чете се за: 02:37 мин.
Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление Всички терени на базатa на Ботев (Пловдив) ще бъдат с осветление
Чете се за: 01:00 мин.
Илия Груев вдъхновява юношите на ФК Национал Илия Груев вдъхновява юношите на ФК Национал
Чете се за: 01:22 мин.
Георги Русев: За мен е чест да съм в националния отбор Георги Русев: За мен е чест да съм в националния отбор
Чете се за: 02:30 мин.
Любовта е черно-бяла Любовта е черно-бяла
Чете се за: 04:55 мин.

Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
