ЦСКА 1948 преизбра Стефан Сотиров начело на Управителния съвет

От ЦСКА 1948 обявиха, че след провеждането на Общото събрание на клуба начело на Управителния съвет остава Стефан Сотиров. Той е преизбран за председател с нов четиригодишен мандат.

„Уважаеми армейци,

Вчера в Централния Военен Клуб в София бе проведено годишното Общо събрание на Сдружение „ФК ЦСКА 1948“, притежаващо 100% от акциите на любимия ни отбор.

На събранието бяха приети представените пред членовете Финансов отчет и Доклад за дейността на Сдружението за 2024 г.

Общото събрание гласува доверие на досегашния състав на Управителния съвет за нов четиригодишен мандат, а за Председател на Управителния съвет бе преизбран Стефан Сотиров.

Както обикновено, проведените обсъждания доведоха до градивни идеи и предложения, които ще бъдат взети предвид от оперативното ръководство.

ЦСКА е единственият елитен български клуб, който принадлежи изцяло на своите фенове!“, написаха от ЦСКА 1948 в своя профил в социалните мрежи.