ЦСКА 1948 прекрати договора на Садио Дембеле

Френският защитник се раздели с клуба по взаимно съгласие, а интерес към него има от Кипър и Спартак Варна
ЦСКА 1948 официално се раздели със защитника Садио Дембеле. Клубът от Бистрица обяви, че двете страни са прекратили отношенията си по взаимно съгласие.
Френският бранител напуска „червените“ след престоя си в отбора, като пред него вече се откриват нови възможности за продължаване на кариерата. Според информацията интерес към Дембеле има от клубове в Кипър, а не е изключено той да остане и в българския футбол, където е следен от Спартак Варна.
От ЦСКА 1948 изпратиха послание към футболиста чрез официалните си канали:
"Благодарим на Садио Дембеле и му пожелаваме много здраве, късмет и професионални успехи занапред. На добър час!“
Раздялата е поредната промяна в състава на ЦСКА 1948 по време на летния трансферен прозорец, докато клубът продължава подготовката си за новия сезон.