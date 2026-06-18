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ЦСКА 1948 прекрати договора на Садио Дембеле

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Френският защитник се раздели с клуба по взаимно съгласие, а интерес към него има от Кипър и Спартак Варна

ЦСКА 1948 прекрати договора на Садио Дембеле
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 официално се раздели със защитника Садио Дембеле. Клубът от Бистрица обяви, че двете страни са прекратили отношенията си по взаимно съгласие.

Френският бранител напуска „червените“ след престоя си в отбора, като пред него вече се откриват нови възможности за продължаване на кариерата. Според информацията интерес към Дембеле има от клубове в Кипър, а не е изключено той да остане и в българския футбол, където е следен от Спартак Варна.

От ЦСКА 1948 изпратиха послание към футболиста чрез официалните си канали:

"Благодарим на Садио Дембеле и му пожелаваме много здраве, късмет и професионални успехи занапред. На добър час!“

Раздялата е поредната промяна в състава на ЦСКА 1948 по време на летния трансферен прозорец, докато клубът продължава подготовката си за новия сезон.

#Садио Дембеле #ПФК ЦСКА 1948

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