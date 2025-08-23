ЦСКА 1948 привлече футболист с шест сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с престижен ход на трансферния пазар. "Червените" привлякоха централният защитник Андре Хофман.

32-годишният германец се присъединява към българския тим със свободен трансфер от втородивизионния Фортуна Дюселдорф, като в кариерата си е записал над 80 мача в Бундеслигата.

32-годишният бранител прекара осем сезона във Фортуна Дюселдорф, два от тях в Бундеслигата. Той бе и капитан на отбора.

190-сантиметровият защитник е обличал още екипите на Дуисбург и Хановер, с който има още четири години в елита. Общо срещите му в Бундеслигата са 89.

Той е бивш национал на Германия до 21 години.