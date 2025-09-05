БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
ЦСКА 1948 привлече национал на Беларус

Спорт
Поредно ново попълнение за отбора от Бистрица.

ЦСКА 1948 привлече национал на Беларус
Снимка: ЦСКА 1948/ CSKA 1948/Facebook
В ЦСКА 1948 не спират с новите попълнения. Отборът от Бистрица привлече Егор Пархоменко, обявиха днес официално от клуба. Беларусинът и участникът в Първа лига се договориха до лятото на 2028 година. По неофициални данни бранителят е откупен за 70 000 евро от местния Неман Гродно.

Националът на Беларус пристига именно от въпросния отбор, с който печели на два пъти купата на страната. Той се отличава с ръста си от 193 сантиметра, като играе основно в центъра на отбраната.

22-годишният футболист има 5 мача за националния отбор на Беларус.

