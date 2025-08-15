ЦСКА 1948 се наложи над Монтана с голове през първата част

ЦСКА 1948 победи Монтана с 2:1 в първия мач от 5-ия кръг на Първа лига. Попаденията на победителите дойдоха през първото полувреме, когато ВАР отмени гол и две дузпи за тима.

Домакините получиха дузпа в 10-ата минута на стадион "Бистрица" в столицата. Християна Гутева отсъди 11-метров наказателен удар за нарушение на Мартин Михайлов срещу Мамаду Диало. След намесата на ВАР тя промени решението си и отмени дузпата.

Ситуацията до голяма степен се повтори в 20-ата минута. Съдийката посочи бялата точка след съприкосновение между вратаря Васил Симеонов и Мамаду Диало. Главният рефер промени първоначалното отсъждане след преразглеждане на ситуацията с ВАР.

След почти половин час игра "червените" откриха резултата. Васил Симеонов изби удар с глава на Брайън Собреро, но Георги Русев бе точен при добавката. Първоначално голът бе отменен заради засада, но след това бе зачетен след намесата на ВАР.

В 35-ата минута отново дойде време системата за видеоарбитраж да се намеси. Този път попадение с глава на Мамаду Диало бе отменено, макар първоначално да бе зачетено.

След почивката възпитаниците на Иван Стоянов удвоиха преднината си. Мамаду Диало стреля от воле след подаване с глава на Борислав Цонев.

Гостите намалиха изоставането си в 73-ата минута. Борис Димитров се разписа с удар по земя извън наказателното поле в далечния ъгъл.

Срещата бе дебют за новия треньор на Монтана Анатоли Нанков.

ЦСКА 1948 се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 10 точки. Монтана остава на 13-ата позиция с 2 пункта.