ЦСКА 1948 се разделя с халф

От ЦСКА 1948 обявиха раздялата с халфа на отбора Уилям Фонкеу, като уточниха, че това става по взаимно съгласие.

"Благодарим ти, Уилям Фонкеу! ЦСКА и полузащитникът се разделиха по взаимно съгласие. Фонкеу винаги показа характер и борбеност на терена с червената фланелка. Клубът му пожелава здраве и успехи в бъдещите му предизвикателства!", написаха "червените" на страницата си.

25-годишният Фонкеу е с белгийско гражданство, но със сенегалски корени. Преди ЦСКА 1948 той имаше вече опит в България, като защитава цветовете на Черноморец (Балчик) и Хебър. В Белгия е играл за Ла Лавуер и Мандел Юнайтед.

През настоящия сезон игра в 5 мача за тима, воден от Иван Стоянов, в които записа 266 минути на терена.