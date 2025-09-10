БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЦСКА 1948 се разделя с халф

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Уилям Фонкеу, Георги Костадинов
Снимка: startphoto.bg
От ЦСКА 1948 обявиха раздялата с халфа на отбора Уилям Фонкеу, като уточниха, че това става по взаимно съгласие.

"Благодарим ти, Уилям Фонкеу! ЦСКА и полузащитникът се разделиха по взаимно съгласие. Фонкеу винаги показа характер и борбеност на терена с червената фланелка. Клубът му пожелава здраве и успехи в бъдещите му предизвикателства!", написаха "червените" на страницата си.

25-годишният Фонкеу е с белгийско гражданство, но със сенегалски корени. Преди ЦСКА 1948 той имаше вече опит в България, като защитава цветовете на Черноморец (Балчик) и Хебър. В Белгия е играл за Ла Лавуер и Мандел Юнайтед.

През настоящия сезон игра в 5 мача за тима, воден от Иван Стоянов, в които записа 266 минути на терена.



ЦСКА 1948 е на финалната права с двама футболисти с богат опит в Топ 5 първенствата
ЦСКА 1948 е на финалната права с двама футболисти с богат опит в Топ 5 първенствата
Добрите новини сподели финансовият благодетел на клуба Цветомир...
Чете се за: 01:12 мин.
