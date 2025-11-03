БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
ЦСКА 1948 ще търси победа над Ботев във Враца в преследване на Левски

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Остават два мача от 14-ия кръг на Първа лига.

десет ботев враца удържаха победата цска 1948
Снимка: startphoto.bg
ЦСКА 1948 изглежда задължен да спечели визитата си на Ботев Враца в последния двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Преди гостуването под Околчица от 18:15 часа „червените" останаха с пет точки пред Лудогорец след ремито на шампионите с Черно море.

В същото време възпитаниците на Иван Стоянов ще усилят натиска над Левски, който е лидер с шест точки повече, но с аванс от една среща.

Тимът от Бистрица има сравнително лесен съперник на пътя си. ЦСКА 1948 има пет гостувания на Ботев Враца и активът е 3 победи, реми и загуба.

За последно врачаните победиха много драматично Септември с 2:1, но преди това натрупаха две поредни загуби от пловдивските отбори – Локомотив и Ботев. През седмицата Ботев Враца спечели визитата си на Загорец с 4:1, а ЦСКА 1948 – 4:0 в Габрово срещу Янтра.

По-рано през деня от 16 Берое е домакин на Локомотив София под Аязмото.

Заралии са в криза, като не са печелили от 12-и септември насам. През седмицата отборът на Алехандро Сагерас бе единственият от елита, който беше отстранен в 1/16-финалите за Купата на България от Витоша след дузпи.

Локо София на Станислав Генчев също не е в добра форма в шампионата. "Железничарите" не са печелили мач от 10-и август, когато надвиха Ботев с 1:0 на "Колежа". За Купата отборът продължи към осминафиналите, но след измъчено 3:2 срещу Рилски спортист.

#Първа лига 2025/2026 #Ботев Враца #ЦСКА 1948

