ЦСКА е последният полуфиналист за Купата на България.

ЦСКА победи Дея Спорт с 3:0 (26:26, 25:19, 27:25) гейма в последния четвъртфинал за Купата на България. Двубоят противопостави 3-ия и 6-ия във волейболния елит на България.

През по-голямата част на първия гейм бургазлии водеха убедително. Възпитаниците на Георги Димитров имаха аванс от 5 точки при резултат 23:18 след сгрешен сервис на Беик Мохамад Реза. Столичани обаче завършиха частта с шест поредни точки, за да поведат в геймовете. Блокада на Тодор Тодоров донесе гейма на тима му.

Във втория гейм равенството се запази до резултат 13:13, преди "червените" да наложат волята си. Волейболистите на Александър Попов отново реализираха впечатляваща серия, с която затвориха частта - четири поредни пункта и спайк на Спас Байрев за 2:0 гейма.

Третият гейм в зала "Арена СамЕлион" в Самоков бе белязан от обрат в края. Столичният отбор поведе с 10:5 след блокада на Висенте Монфорт Минайя, но символичните гости се върнаха в частта и поведоха с 24:21 с ас на Валентин Братоев. "Червените" обаче спечелиха шест от следващите седем разигравания и заслужено се поздравиха с успеха след грешка на Цветелин Цветанов.

Най-резултатен бе Валентин Братоев с 14 точки, а за победителите Николай Пенчев отбеляза 11.

На полуфиналите ЦСКА ще срещне отбора на Пирин Разлог, който отстрани носителя на трофея и шампион на България Левски с 3:2 гейма.

ЦСКА е най-успешният отбор в турнира с 19 отличия.