ЦСКА към феновете: Остана най-важната крачка!

ЦСКА благодари на своите привърженици за силната подкрепа по време на реванша срещу Лудогорец от полуфиналите за Купата на България.

Въпреки нулевото равенство на Националния стадион, „червените“ си осигуриха място на финала след успеха с 2:1 в първия двубой в Разград. Така тимът ще спори за трофея на 20 май срещу победителя от двойката между Локомотив Пловдив и Арда Кърджали.

От клуба публикуваха емоционално видео с кадри от срещата и радостта след последния съдийски сигнал, като отправиха послание към „армейците“: