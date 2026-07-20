ЦСКА научи най-тежкия си възможен съперник в Лигата на конференциите

ЦСКА разбра какво го очаква при неблагоприятен развой на сблъсъка с Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Жребият за третия предварителен кръг на Лигата на конференциите отреди „армейците“ да се изправят срещу загубилия от една от най-силните двойки - Динамо Киев (Украйна) - ПАОК (Гърция).

Това означава, че при отпадане от азербайджанския тим европейският път на ЦСКА ще продължи в Лигата на конференциите, но срещу изключително сериозен съперник, независимо кой от двата отбора не успее да продължи в Лига Европа.

Според жребия първата среща ще се играе на 6 август, като ЦСКА ще гостува, а реваншът е предвиден за 13 август в София.

Преди да мислят за подобен сценарий обаче, футболистите на Христо Янев ще трябва да преодолеят Карабах. При успех над азербайджанския шампион „червените“ ще останат в битката за място в основната фаза на Лига Европа, където в третия квалификационен кръг ги очаква победителят от двойката Шериф Тираспол – Макаби Тел Авив.