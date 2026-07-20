Тежко препятствие чака ЦСКА 1948 при успех над Спартак Търнава

ЦСКА 1948 разбра кой може да бъде следващият му съперник в Лигата на конференциите. Жребият за третия квалификационен кръг отреди столичани да се изправят срещу победителя от двойката Пакш (Унгария) – Панатинайкос (Гърция), ако преди това успеят да отстранят словашкия Спартак Търнава.

Тимът на Александър Александров първо трябва да преодолее сериозното препятствие в лицето на Спартак (Търнава), като първият двубой е в Словакия, а реваншът ще се проведе на стадион "Васил Левски“ в София.

При успех над словаците ЦСКА 1948 ще срещне един от най-стойностните отбори в тази фаза на турнира. Пакш ще се изправи срещу гръцкия гранд Панатинайкос, като победителят от този сблъсък ще бъде следващото препятствие пред "червените“ в битката за място в плейофите на Лигата на конференциите.

Двубоите от третия квалификационен кръг са насрочени за 6 и 13 август, като ЦСКА 1948 ще бъде гост в първата среща, ако продължи напред.