ЦСКА отново не победи

ЦСКА продължава да няма победа от началото на сезона в Първа лига. В среща от седмия кръг „червените“ завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Славия. Джеймс Ето‘о даде летящ старт на ЦСКА с гол в 3-ата минута, но още до почивката „белите“ стигнаха до обрат след голове на Джордан Варела и Яник Гермуш.



В началото на втората част новото попълнение Леандро Годой се разписа за първи път с фланелката на ЦСКА. 20 минути преди края Ето‘о остави „червените“ с човек по-малко на терена, след като получи втори жълт картон. В крайна сметка обаче нови голове не паднаха и двата отбора поделиха по точка.



ЦСКА продължава да няма победа от началото на сезона (4 равенства и 2 загуби). Отборът е с отрицателна голова разлика (4:6) и заема 14-та позиция в класирането. Славия са 11-ти с точка повече от градския си съперник. „Белите“ обаче имат и изигран един двубой повече.



В следващия кръг ЦСКА ще се изправи срещу Септември, а Славия ще гостува на ЦСКА 1948.

Първа лига: Славия – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)