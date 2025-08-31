БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Душан Керкез след равенството със Славия: Има голямо напрежение, когато нямаш победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

„Червените“ завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Славия в среща от Първа лига.

Душан Керкез
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез каза след равенството 2:2 като гост на Славия, че е оптимист за бъдещето и че вижда промяна в своя отбор, макар той да няма победа от началото на сезона.

"Стартирахме супер мача. Първите 15-20 минути играехме както трябва. След няколко грешки и преди първия гол на Славия стана хаос. Не бяхме дисциплинирани на терена. Второто полувреме стартирахме по-добре и вкарахме гол. Бяхме на път да спечелим мача, но този червен картон ни направи срещата трудна", заяви специалистът по повод срещата.

"Ако не беше той, щяхме да спечелим. Има голямо напрежение, когато нямаш победа. Последните две седмици виждам отбор. Така трябва да продължим. Идват още нови футболисти, а ни предстои и почивка. Има време да бъдем заедно. Ако видите стартовите 11 от първия мач, това е нещо ново. Разбирам феновете - нямаме победа. При мен няма напрежение заради работата. Гледам да съм спокоен. Ако съм напрегнат, футболистите ще го видят", добави той.

"Всичко е ново. Това е процес, който изисква време. Правим всичко, за да обърнем тази ситуация. Има много нови футболисти, на някои им липсва и физическа подготовка. Очаквам по-бързо още нови играчи и след почивката да стартираме с победите. Пожелавам на моя колега Загорчич и на Славия успех", завърши Керкез.

Свързани статии:

ЦСКА отново не победи
ЦСКА отново не победи
„Червените“ завършиха наравно 2:2 при гостуването си на Славия в...
Чете се за: 01:25 мин.
#Първа лига 2025/2026 #Душан Керкез #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
2
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
3
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
4
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
5
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
6
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
4
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Български футбол

Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949
Хулио Веласкес определи групата за мача с ЦСКА 1949
Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата" Ивайло Йорданов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:45 мин.
Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане Христо Стоичков за мача България - Испания: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане
Чете се за: 06:50 мин.
Всички билети за световната квалификация България - Испания са разпродадени Всички билети за световната квалификация България - Испания са разпродадени
Чете се за: 00:57 мин.
Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация
Чете се за: 05:55 мин.
Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ