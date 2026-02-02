цска отвя варна дкс

ЦСКА записа втора поредна победа в Националната волейболна лига за жени. „Червените“ се наложиха без проблеми срещу Варна ДКС с 3:0 (25:13, 25:10, 25:15) в мач, който се изигра „Васил Симов“.

Отборът на треньора Юлия Иванова бе без никаква конкуренция в първите два гейма, в които аутсайдерът от Варна записа едва 23 точки. В третата част гостите стигнаха до 15 точки.

"Червените" са на четвърто място във временното класиране, като имат 25 точки от 11 мача. В следващия кръг ЦСКА ще бъде домакин на бургаския Дея спорт в сряда, отново в зала "Васил Симов".