ЦСКА почете паметта на Иван Зафиров

Преди началото на днешната тренировка ЦСКА почете паметта на легендарния защитник Иван Зафиров, който почина вчера на 77-годишна възраст. С едноминутно мълчание футболистите и треньорският щаб на "армейците“ отдадоха своята почит към големия шампион, информира клубния сайт.

Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври, неделя, от 10:30 ч. пред Сектор А на Националния стадион "Васил Левски“.