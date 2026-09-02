БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната,...
Чете се за: 02:32 мин.
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:40 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА подсилва защитата с бивш футболист на Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Диниш Алмейда вече е подписал договор с "червените“ и се очаква скоро да бъде представен като шестото ново попълнение

ЦСКА подсилва защитата с бивш футболист на Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА е постигнал договорка с португалския защитник Диниш Алмейда, който до скоро носеше екипа на Лудогорец. Бранителят вече е подписал договор с "червените“ и се очаква в близко време трансферът му да бъде обявен официално.

Името на Алмейда беше свързвано с ЦСКА още в началото на летния трансферен прозорец. Тогава португалецът дори беше смятан за почти сигурно ново попълнение на столичния клуб, но до сделка не се стигна и възможността постепенно остана на заден план.

В крайна сметка двете страни са стигнали до споразумение и Алмейда ще продължи кариерата си в ЦСКА. След официалното си представяне той ще се превърне в шестото ново попълнение на "армейците“ през това лято.

Португалецът познава отлично българския футбол. Той прекара три години и половина в Лудогорец, за който записа общо 104 мача, 10 гола и 4 асистенции.

Преди периода си в Разград централният защитник игра два сезона за Локомотив Пловдив. С екипа на „смърфовете“ той натрупа 63 двубоя, в които се отчете с 8 попадения и 4 асистенции.

С привличането на Алмейда ЦСКА добавя към защитата си футболист със сериозен опит в българското първенство.

#ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец #Диниш Алмейда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
3
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
4
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
5
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
6
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Български футбол

Радослав Палазов продължава развитието си в школата на Реал Мурсия
Радослав Палазов продължава развитието си в школата на Реал Мурсия
Иван Стоянов пое втория отбор на Лудогорец Иван Стоянов пое втория отбор на Лудогорец
Чете се за: 02:05 мин.
Ръководството на Левски отрече възможността името на стадиона да бъде сменено Ръководството на Левски отрече възможността името на стадиона да бъде сменено
Чете се за: 00:55 мин.
Даниел Боримиров: Стремим се да вървим нагоре Даниел Боримиров: Стремим се да вървим нагоре
Чете се за: 01:40 мин.
Алехандро Пиедраита е пред трансфер от ЦСКА в МЛС Алехандро Пиедраита е пред трансфер от ЦСКА в МЛС
Чете се за: 01:22 мин.
Калоян Божков откри головата си сметка за Динамо Загреб "Б“ Калоян Божков откри головата си сметка за Динамо Загреб "Б“
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и разширяването
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Малала Юсафзай избра „Остайница“ на Рене Карабаш сред...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ