ЦСКА подсилва защитата с бивш футболист на Лудогорец

ЦСКА е постигнал договорка с португалския защитник Диниш Алмейда, който до скоро носеше екипа на Лудогорец. Бранителят вече е подписал договор с "червените“ и се очаква в близко време трансферът му да бъде обявен официално.

Името на Алмейда беше свързвано с ЦСКА още в началото на летния трансферен прозорец. Тогава португалецът дори беше смятан за почти сигурно ново попълнение на столичния клуб, но до сделка не се стигна и възможността постепенно остана на заден план.

В крайна сметка двете страни са стигнали до споразумение и Алмейда ще продължи кариерата си в ЦСКА. След официалното си представяне той ще се превърне в шестото ново попълнение на "армейците“ през това лято.

Португалецът познава отлично българския футбол. Той прекара три години и половина в Лудогорец, за който записа общо 104 мача, 10 гола и 4 асистенции.

Преди периода си в Разград централният защитник игра два сезона за Локомотив Пловдив. С екипа на „смърфовете“ той натрупа 63 двубоя, в които се отчете с 8 попадения и 4 асистенции.

С привличането на Алмейда ЦСКА добавя към защитата си футболист със сериозен опит в българското първенство.