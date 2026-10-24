ЦСКА с втора победа от началото на женското волейболно първенство

ЦСКА записа втора убедителна победа от началото на сезона в женското волейболно първенство. Състезателките на Юлия Иванова се наложиха над Миньор с 3:0 (25:23, 25:19, 25:12) в двубой, игран в зала „Васил Симов“.

Гостенките оказаха сериозна съпротива в първия гейм, който премина при равностойна игра. „Червените“ обаче успяха да измъкнат частта с 25:23, след което поеха изцяло контрола върху срещата. Във втория гейм ЦСКА спечели с 25:19, а в третия не остави никакви шансове на съперника си и затвори мача след 25:12. Двубоят продължи 77 минути.

Вниманието вече е насочено към следващия кръг, който ще предложи първото вечно дерби за сезона. ЦСКА ще приеме Левски на 1 ноември от 13:30 часа в двубой, който обещава сериозен интерес.