ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с още един защитник. След като от клуба си тръгна капитанът Лиъм Купър, сега "червените" бяха напуснати от един от най-опитните си футболисти - Тибо Вион.

Френският бранител дойде в тима от Борисовата градина през есента на 2020 г., като записа 177 мача, в които вкара 7 гола.

Вион обаче изпадна в немилост след фаталната грешка при победното попадение на Лудогорец във финала за Купата на България през май.

Ето какво написаха "армейците":

"Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения. ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера."

"Червените" все още са без победа от началото на сезона в Първа лига, а в неделя са домакини на ЦСКА 1948 на Националния стадион в столицата.