ЦСКА спечели волейболното дерби срещу Левски при жените

ЦСКА победи Левски с 3:2 гейма в дербито от третия кръг на волейболния шампионат на България при жените. В отделните части "червените" се наложиха с 25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13.

Благодарение на успеха "червените" продължават с три победи от три двубоя, докато поражението беше първо за "сините" от началото на сезона.

Първият гейм започна равностойно с размяна на точки, като след 6:6 "червените" започнаха да трупат аванс. Тимът на Юлия Иванова спечели четири поредни за 10:6, а след това разликата набъбна и до 16:10. Левски направи три поредни, но домакините си върнаха преднината при 21:15, а след това спечелиха първата част на 20.

Във втория гейм превъзходството на ЦСКА бе още по-изразително. Левски поведе с 3:0, но веднага бе настигнат в резултата, а "червените" се откъснаха при 13:9. Най-голямата разлика бе при 20:12 в хода на играта, а в края стигна и до десет точки - 25:15.

Очертаваше се чиста победа за ЦСКА, който дръпна с 18:13 в третия гейм. Тимът на Драган Нешич обаче систематично правеше повече точки, за да изравни при 22:22. Ключова се оказа спорна топка при 22:20, котя в крайна сметка бе отсъдена като ас за "сините" и те получиха шанс да се върнат в мача. "Сините" стигнаха до геймбол при 24:23 и успяха да намалят чрез успешна блокада.

Тимът на Левски се възползва от инерцията и поведе с 2:0 в четвъртата част, но ЦСКА направи пет поредни точки. "Червените" водеха почти през цялото време, като разликата бе или точка - 7:6, или шест - 14:8. Левски обаче изравни при 17:17. ЦСКА пак взе важно предимство при 21:19. "Сините" отново изравниха след ас на Красимира Гарова, а след това и поведоха, като последва прекъсване за Юлия Иванова.

В тайбрека ЦСКА взе надежден аванс при 4:1. Левски изравни при 5:5, като мачът бе драматичен до последно. Жекова от Левски направи ас за 8:7, при което двата тима смениха полетата. ЦСКА направи обрат за 9:8. Гонитбата в точките продължи и мина през 11:11 и 12:12. Блокада на националката Елена Коларова донесе 13-а точка за "сините". В самия край на мача лека контузия получи диагоналът на "сините" Джоана Алкантара. ЦСКА стигна до мачбол при 14:13 и затвориха мача с 15:13.